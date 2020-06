El prefeito de Quaraí, Mario Raúl, podría ser procesado civil y penalmente si no cumple la orden del Gobernador del Estado de Río Grande do Sul, Eduardo Leite, de determinar el cierre de los comercios en la ciudad fronteriza con Artigas debido al nivel de riesgo de Coronavirus encuadrado dentro de lo definido como «bandera roja» para una amplia región al norte de la capital estadual.

El Prefeito Mario Raúl ya manifestó que no tiene intención de cumplir con la determinación y tiene plazo hasta el viernes para recurrir ante la Justicia para que quede sin efecto la disposición del Gobernador.

Mario Raúl, máxima autoridad municipal quaraiense, dijo que varios prefeitos de la zona fronteriza comparten su posición y juntos están intentando revertir la orden estadual. En caso que no lo logren hasta el viernes y no determinen el cierre de los comercios en sus respectivas ciudades, podrán verse enfrentados a la denuncia del Gobernador ante el Poder Judicial.

