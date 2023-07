Luego de tener en los últimos días un intenso frío y con heladas se confirma el fuerte aumento de temperaturas para los próximos dias, está siendo un invierno con un número de heladas por debajo de lo normal, a pesar de las últimas que tuvimos hasta el momento.

Este viernes el ascenso de temperaturas se hace notable, teniendo máximas de 23º C para el sur y este, mientras que será de 26º C para el centro y norte.

Mañana sábado será el pico máximo de temperaturas, con máximas de 25º C en el sur y este, para el centro y norte la máxima estará entre 26º C y 27º C.

El domingo ya empieza a bajar la temperatura, podríamos tener algunas lluvias en la mañana temprano en la zona sur y suroeste, y por ahora el lunes se muestra una jornada muy inestable con lluvias en todo el país, indican lo pronósticos.