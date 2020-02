Seis efectivos del Ministerio del Interior de la fuerza de Bomberos, recorren los locales céntricos inspeccionando la seguridad de los mismos.

Se controla la certificación de las medidas de protección contra incendio instaladas en locales comerciales, industriales, de edificios de viviend a, etc., que se otorga cuando el local cuenta con los elementos necesarios de defensa contra incendio.

Requiere la intervención de un gestor habilitado ante la Dirección Nacional de Bomberos, quien en función de las características de la construcción la categorizará como Proyecto Técnico y Certificación, Proyecto Técnico, Proyecto Técnico IT 42, Proyecto Técnico de Ocupación Temporal y Proyecto Técnico de Ocupación Temporal en Estructuras Permanentes; y su correspondiente Certificación de las Medidas de Protección Contra Incendio pudiendo realizar la Renovación de las medidas de Protección contra Incendio según la normativa vigente.

Paralelamente se informa que el vehiculo carro bomba del cuartelillo de Artigas estará ubicado como todos los años en calle Treinta y Tres esquina Lecueder durante las tres noches de desfiles.

Cabe destacar que la inspección también se realizará en locales que organicen fiestas bailables.

Se requiere la habilitación comercial, instalaciones mecánicas y eléctricas, regulación alimentaria, planos del local y fijación de capacidad.

También se controla la amplitud de las puertas de salida, que tienen que tener un mínimo de 1,40 metros y se calcula a razón de 100 personas por metro. Asimismo, las puertas de emergencia no deben estar trancadas, algo que controlan especialmente los inspectores.

La pirotecnia dentro de los locales está prohibida y también es sancionada económicamente.

