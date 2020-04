La resolución no afecta el tráfico fronterizo de mercaderías entre la población.

La Dirección Nacional de Aduanas resolvió aplicar el régimen “cero kilo” a las compras que se realicen en el exterior, por lo tanto no rigen los beneficios para turistas.

A la fecha ya no se puede ingresar al país con equipaje o con vehículos de turistas pero Aduanas decidió intensificar las medidas para evitar la propagación del coronavirus.

La medida no alcanza a la población que reside en las zonas fronterizas, por lo tanto no se procederá a la incautación de la mercadería mientras no se supere los cinco kilogramos por persona y por semana.

El surtido debe ser variado y destinado únicamente a la subsistencia de la unidad familiar.

Las personas residentes estarán exceptuadas de la medida al acreditar su domicilio mediante recibo de pago de servicios a su nombre