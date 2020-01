Los responsables de abrir la sede de Artigas Adelante, encontraron el edificio que presentaba grafitis con insultos cuando llegaron al lugar en la mañana de este jueves.

Según supo Artigas Noticias y cómo lo muestran las imágenes, atentaron contra la sede de la Agrupación Nacionalista, Artigas Adelante y grafitearon la fachada.

La sede de la agrupación mayoritaria por la cantidad de votos que obtuvo en los últimos comicios, y que tiene como líderes al actual Intendente Pablo Caram y a la recientemente electa Diputada, Dra. Valentina Dos Santos amaneció pintada con una leyenda agresiva.

Desde el sector Artigas Adelante dijeron a nuestro portal que repudian lo ocurrido.

«Desde la Agrupación Artigas Adelante expresamos nuestro enfático rechazo a este tipo de intolerancia, propio de inadaptados, de individuos con clara incapacidad para vivir en Democracia, que atentan contra la moral y el buen nombre, contra las cosas, porque su ataque no tiene argumentos ni fundamentos. Vacíos de pruebas, por pura envidia y propio de resentidos sociales, con la furia de la frustración y la derrota de aquellos que no tienen conciencia para vivir en Democracia, con el pleno ejercicio de las libertades, del respeto al libre pensamiento, a las instituciones.

Deseamos que no se repitan este tipo de actos reaccionarios y convocamos a los ciudadanos al libre de ideas», enfatizaron.

La zona cuenta con cámaras de videovigilancia, que permitirían identificar a los responsables en caso de que el comando de la agrupacion blanca decida realizar la denuncia correspondiente.