El Dr. Marcos Leonardi, Director Departamental de Salud en diálogo con el Periodista, Javier Bertalot en Radio La Voz de Artigas confirmó que no hay casos de Covid-19 en el departamento y tampoco existen casos sospechosos.

La gente está preocupada por cifras y no por la prevención , enfatizó el médico.

«La Intendencia esta trabajando muy bien, está ocupando un rol fundamental», agregó.

El Dr. Leonardi dijo que todas las instituciones están apoyando y colaborando.

También el Jefe de Salud de Artigas reiteró que se exhorta a la población a no aglomerarse en los locales de pago o cobro y tratar de respetar las distancias.

Destacó los controles que se realizan en todo el departamento e insistió que la población continúe tomando todos los recaudos necesarios para evitar el contagio.

