Cientos de artiguenses acompañaron esta charla informativa de la LUC junto al Secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.

La inicitiva impulsada por los lideres de la Agrupación Nacionalista, ARTIGAS ADELANTE, Pablo CARAM congregó a cientos de vecinos de nuestro departamento.

Delgado llamó a defender la LUC: “Vamos a decirle a la gente que no retroceda”

Delgado dijo sobre su recorrida en el país, «explicando, no debatiendo, porque entendemos que esta es una buena ley». «Si está bien, no lo cambies. Si está bien, no retrocedas. Si está bien, no vuelvas atrás», puntualizó.