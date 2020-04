ESPOSO DE MAESTRA FALLECIDA POR UN PARO CARDIO RESPIRATORIO ESCRIBIÓ UNA CARTA PÚBLICA.

«Andrea Souza : Soy la persona que hacía muchos años convivía con ella y aclaro que en ningún momento después de lo ocurrido nadie me consultó o se informó conmigo o algún familiar directo sobre el tema. Realizo ésta publicación en memoria de ella que injustamente circuló su fotografía en las redes con comentarios sin fundamentos. Quisiera agradecer el afecto recibido ante la pérdida de nuestra amada Andrea por familiares, amigos, compañeros, padres de sus alumnos, no sólo del Jardin 93 sinó de muchas personas en la cual fue Maestra de sus hijos en sus primeros pasos en la Educación Pública durante su trayectoria y gente conocida de la família en nuestra rutina diaria. Agradecer a las autoridades de Primaria, a su actual Directora por el gesto que tuvieron con nuestra família. Les comunico que Andrea en vida nunca tuvo algún tipo de presión o estrés para realizar su trabajo lo cual qué con más de 12 años de servicio y de recorrer escuelas en los Departamentos de Artigas y Montevideo tenía mucha experiencia para sobrellevar su función. Aclaro que ya había tenido consultas previas por lo que fuera el motivo de su fallecimiento. A los padres de los alumnos les había planteado mediante el grupo de whatsapp del jardín la idea de que si estaban de acuerdo pasarle la dirección de sus domicilios y con las precauciones a tomar entregaría el cuaderno y una cortesía a sus alumnos el día Sábado del corriente lo cual quedaron muy felices por el gesto y no me deja mentir los más de 25 padres de alumnos. A posterior debido a comentarios surgidos la misma canceló la visita para evitar justamente comentarios fuera de lugar. Nunca salió de casa a entregar cuadernos y no existen fotos de ella con sus alumnos a no ser en el salón de clases.

» Vivirás siempre en los corazones de las personas que te apreciaban y te amaban» Alejandro Bellusci Trinidad. Foto pública Facebook.