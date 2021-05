» …Yo iba para la farmacia por la bajada San Vicente cuando el Edil Francisco Bandera me chocó en su camioneta» comenzó diciendo Alba.

Continuó su relato agregando; » Me dijo Bandera, perdóname venia hablando por teléfono, es tiempo de elecciones» contó que le dijo el ex edil.

Explicó que estuvo 4 meses internada en Gremeda, donde le colocaron una varilla y una lamina en la pierna y LE DIJERON QUE NO VOLVERÍA A CAMINAR.

«Ahora tengo que estar esperando que me alcancen las cosas».

Alba dijo que a través de su abogado LOGRÓ CONSEGUIR UNA INDEMNIZACIÓN que no es mucho, pero que la guardaron para cuando su esposo no tenga changas, se tuvo que jubilar con un ingreso mínimo y evidentemente los gastos aumentaron, dijo por ejemplo que un taxi les cobra hasta $800 pesos, monto que no pueden pagar.