«LAMENTAMOS PROFUNDAMENTE LO SUCEDIDO»

La Lic. Yessica Vasconcellos junto al Jefe de Policía de Artigas, Adolfo Cuello brindaron detalles sobre el fallecimiento de una persona de 45 años en una construcción abandonada frente al Hospital de la capital departamental.

La jerarca del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) comenzó la rueda de prensa lamentando lo sucedido.

Agregó que esta persona «fue atendida en múltiples oportunidades» .

Se le dio ropa de abrigo, canastas de alimentos, se le otorgó la cédula de identidad.

En algunas ocasiones, el hombre manifestó la voluntad de no ir al refugio mientras que en otras noches sí lo hizo, no constan registros que estuviera en el local la noche anterior a su fallecimiento.

Por su parte el Jefe Departamental de Policía, Adolfo Cuello dijo que apenas se tomó conocimiento de la situación se llevaron adelante los protocolos habituales y se le dio conocimiento a la Justicia; Cuello enfatizó que no puede confirmar que el fallecimiento fué por hipotermia.